W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach wybudowana została wirtualna strzelnica. Inwestycja realizowana była w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą „Strzelnica w powiecie”. Koszt zadania to ponad 200 tysięcy złotych.

Nowy obiekt znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych. – Nasz pomysł utworzenia strzelnicy powstał dawno. Ostatecznie pojawił się ministerialny projekt i na styku działania z wojskiem i powiatem udało się osiągnąć ten cel. Mamy wirtualną strzelnicę – mówi dyrektor placówki Robert Nowaczyński:

– Bardzo nas cieszy, że dziś możemy poszczycić się takim obiektem w powiecie. To nowoczesne systemy, które wykorzystywać będą uczniowie. Instruktorzy są już przeszkoleni – zaznacza starosta żarski Bogdan Kępiński:

Porucznik Tomasz Kowalski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu zaznacza, że szkoła współpracowała z wojskiem, aby móc wyposażyć strzelnicę w pistolety i karabinki:

Dodajmy, że docelowo strzelnica w CKZiU ma być także dostępna dla mieszkańców.