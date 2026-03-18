Trwa Wielkanocna Akcja Caritas. W parafiach na terenie diecezji można kupić paschaliki – świece, które są symbolem Wielkiego Postu i przygotowań do Świąt Wielkanocnych.

Dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na pomoc potrzebującym. W tym roku środki wesprą m.in. remont i adaptację schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach – mówiła w Radiu Zielona Góra Sylwia Grzyb, rzeczniczka Caritas Diecezjalnej:

W okresie Wielkiego Postu Caritas prowadzi także inne działania pomocowe, w tym Jałmużnę Wielkopostną – dodaje Sylwia Grzyb:

