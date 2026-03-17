Zmarł Jakub Derech-Krzycki. Poseł na sejm, wieloletni radny Gorzowa.

Był miłośnikiem żeglarstwa, w ostatnim czasie angażował się m.in. w reaktywację festiwalu piosenki żeglarskiej Keja. Jakub Derech-Krzycki miał 56 lat.

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jakuba Derecha-Krzyckiego – radnego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego czterech kadencji w latach: 1994-2002, 2010-2014 oraz obecnej, byłego posła na Sejm IV kadencji, a także zaangażowanego społecznika. Łącząc się w żałobie i smutku prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, przewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec oraz radni Rady Miasta składają rodzinie, bliskim i przyjaciołom wyrazy szczerego współczucia

– napisano na stronie internetowej Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

Jakub Derech-Krzycki od 1994 do 1998 zasiadał w radzie miasta Gorzów Wielkopolski, w 1995 był szefem gabinetu prezydenta miasta, następnie do 1999 sekretarzem miasta. W latach 1999–2001 zajmował stanowisko dyrektora szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Pełnił funkcję posła IV kadencji z listy SLD-UP z okręgu lubuskiego. Kandydował do Sejmu ponownie z rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2005, 2011 i 2015. W 2006 bez powodzenia ubiegał się o wybór do sejmiku lubuskiego. W 2010 uzyskał mandat radnego Gorzowa Wielkopolskiego z listy komitetu wyborczego Tadeusza Jędrzejczaka (konkurencyjnego wobec SLD). W 2014 nie uzyskał reelekcji, ponownie startując z ramienia komitetu Tadeusza Jędrzejczaka. W 2018 był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na radnego miejskiego (nie uzyskał mandatu). Do rady miasta został natomiast z ramienia KO wybrany w 2024.