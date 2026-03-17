Ponad 400 milionów złotych finansowań udzielił w minionym roku Bank Gospodarstwa Krajowego w województwie lubuskim. Było to ponad 2,1% wsparcia dla wszystkich regionów w Polsce.

Dzięki udzielonym pożyczkom, udało się zrealizować wiele inwestycji m.in. modernizację oczyszczalni ścieków w Gminie Sulechów, wymianę oświetlenia w Zielonej Górze czy rozbudowę infrastruktury transportowej w Szprotawie.

– Miasta wojewódzkie chcą się rozwijać i chętnie korzystają ze środków finansowych – przyznaje Jakub Jaworowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego:

Zdaniem wojewody lubuskiego Marka Cebuli, pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego są ważne dla jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych przedsiębiorstw:

– Współpracujemy z BGK na kilku różnych sektorach – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Współpracę województwa lubuskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podsumowano podczas uroczystego spotkania w Zielonej Górze.