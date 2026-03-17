Ruszyła rozbudowy siedziby Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II przy Słonecznej.

Stowarzyszenie Brata Krystyna, które prowadzi centrum, dostało na ten cel pieniądze z agencji rolnej i chciało poprawić warunki, w jakich przyjmuje potrzebujących pomocy. Do centrum miesięcznie przychodzi ok. 3 tysięcy osób po sam tylko chleb. Odbierający dary zazwyczaj stoją w kolejkach na dworze. Stowarzyszenie od wielu miesięcy chciało to zmienić i poprawić warunki. Miedzy innymi w tym celu piwnica budynku zostanie przebudowana i stanie się parterowym pomieszczeniem z nowym wejściem od strony ul. 11 Listopada, dostępnym również dla osób na wózkach.Mówi prezes stowarzyszenia Augustyn Wiernicki:

Rozbudowa centrum to przede wszystkim inwestycje z przystosowaniem budynku do nowych wymagań energetycznych

W budynku powstaną także nowe pomieszczenia dla psychologów czy terapeutów.