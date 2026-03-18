Szkoła Podstawowa imienia Lotników Alianckich w Iłowej w tym roku obchodzi 80 lat funkcjonowania. Z tej okazji w sobotę odbędzie się na terenie placówki uroczystość jubileuszowa. Dyrekcja i grono nauczycielskie zapraszają absolwentów oraz byłych pedagogów.

Szkoła rozpoczęła działalność w 1946 roku. – Czekamy na wszystkich, którzy uczyli się w tych murach. Przygotowaliśmy ciekawy program wspomnieniowy. To podwójna rocznica, bo tego dnia uczcimy również dwudziestolecie nadania imienia naszej placówce – mówi dyrektorka Małgorzata Czajkowska:

Początek sobotnich obchodów godzina 11.00.