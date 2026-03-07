Biblioteka Kultury w Iłowej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Czernej i Czyżówku zapraszają do udziału w sobotnich spotkaniach z okazji Dnia Kobiet. Organizatorzy przygotowali kilka niespodzianek.

Popołudniowy czas umili zespół wokalny Iłowianki. – Po raz pierwszy dołączamy do organizacji Dnia Kobiet w dwóch sołectwach. Będzie słodki poczęstunek i kawa. Oczywiście czekamy także na mężczyzn, bo i oni obchodzić będą swoje święto. A jutro dla wszystkich koncert artysty z najbardziej rozpoznawalnym głosem w Polsce. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w sali widowiskowej – mówi dyrektorka Biblioteki Kultury Anna Olechnowicz-Lachowska:

Więcej na temat iłowskich imprez marcowych znaleźć można w mediach społecznościowych placówki.