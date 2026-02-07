Dobiega końca etap prac budowlanych modernizacji stadionu miejskiego w Iłowej. Koszt robót to ponad 15 milionów złotych. Inwestycja realizowana jest przy wykorzystaniu dofinansowania. Otrzymana pomoc finansowa stanowi połowę wartości zadania.

Obiekt sportowy przy ulicy Piaskowej przechodzi gruntowne zmiany. – Na ile pozwala nam pogoda roboty postępują. Jest już między innymi nowe ogrodzenie stadionu. Okazale wygląda także nowa trybuna dla kibiców. Będą również krzesełka w barwach klubu Piast Iłowa. Wszystko po to, aby kibice i sami piłkarze czuli się tu dobrze – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Jednocześnie trwają prace projektowe związane z budową kortów, pumptracka, skateparku i wodnego placu zabaw w ramach 2 etapu modernizacji stadionu.