Gmina Iłowa planuje budowę kolejnych obiektów sportowych przy ulicy Piaskowej. Samorząd zakończył już prace projektowe. Powstanie między innymi skatepark i boisko. Łączna suma na realizację wszystkich zadań to 10 milionów złotych.

Przy modernizowanym stadionie klubu Piast Iłowa powstaną następne instalacje. – Chcemy stworzyć miejsce na uprawianie aktywności dla mieszkańców. Mamy już ukończoną dokumentację i jeszcze w tym roku chcemy otrzymać dofinansowanie na część z tych zadań – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Gmina wyremontuje także dach nad szatniami hali sportowej.