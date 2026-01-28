Burmistrz Iłowej ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Kultury. Oferty należy składać do 10 lutego w sekretariacie magistratu. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dotychczasowa zarządczyni placówki miała powierzone obowiązki na czas określony. – Czekamy więc na kandydatów chcących kierować kulturą w gminie. Są oczywiście wymogi formalne, które należy spełnić. Ważna jest także wizja i program działania, jaki przedstawi ubiegający się o posadę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Poszukujemy osoby otwartej i kreatywnej, która od pierwszego marca pokieruje zespołem ludzi i będzie organizatorem imprez – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Więcej na temat naboru na stanowisko dyrektora Biblioteki Kultury znaleźć można na stronie internetowej gminnego urzędu.