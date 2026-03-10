Szkoła Podstawowa imienia Lotników Alianckich w Iłowej realizuje projekt ze środków unijnych. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów. Koszt programu to ponad 500 tysięcy złotych.

Dofinansowanie stanowi 90 procent wartości zadania. Pozostałą część dołożyła gmina. – Zakres zajęć dodatkowych jest bardzo szeroki. Dostosowujemy je do potrzeb naszych dzieci. Mamy także zakupione pomoce dydaktyczne. Chcemy w atrakcyjny sposób motywować uczniów do nauki – mówi dyrektorka szkoły Małgorzata Czajkowska:

Projekt zaplanowany został na dwa lata.