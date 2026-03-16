Piłkarze wodni pierwszej drużyny Alfy Gorzów wykorzystali atut własnego basenu i wygrali wszystkie swoje mecze w drugim turnieju rundy zasadniczej mistrzostw Polski U-19.

Mniej szczęścia mieli waterpoliści Stilonu GKPW-59, którzy ulegli nie tylko pierwszej drużynie Alfy, ale także Arkonii Szczecin.

Wyniki:

Alfa Gorzów Wlkp. – Alfa 2 Gorzów Wlkp. 24:5

Alfa Gorzów Wlkp. – Waterpolo Arkonia Szczecin 24:9

Stilon GKPW 59 Gorzów Wlkp. – Szkoła Gortata Waterpolo Poznań 16:3

Alfa 2 Gorzów Wlkp. – Waterpolo Arkonia Szczecin 1:20

Alfa Gorzów Wlkp. – Szkoła Gortata Waterpolo Poznań 26:5

Stilon GKPW 59 Gorzów Wlkp. – Alfa Gorzów Wlkp. 5:23

Waterpolo Arkonia Szczecin – Szkoła Gortata Waterpolo Poznań 21:8

Waterpolo Arkonia Szczecin – Stilon GKPW 59 Gorzów Wlkp. 24:9

Alfa 2 Gorzów Wlkp. – Szkoła Gortata Waterpolo Poznań 12:8

Alfa 2 Gorzów Wlkp. – Stilon GKPW 59 Gorzów Wlkp. 5:16

Pierwsza drużyna Alfy zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowała do turnieju finałowego. Drużyna Stilonu GKPW-59 uplasowała się na trzecim miejscu i o awans do turnieju finałowego walczyć będzie w rundzie kwalifikacyjnej. Rezerwy Alfy zakończyły rundę zasadniczą na 5 miejscu w grupie.