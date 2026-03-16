SPS Zbąszynek jako jedyny lubuski zespół awansował do półfinału siatkarskich Mistrzostw Polski młodziczek. Z pięcioma punktami na koncie zajął drugie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym w Gdyni.

Podopieczne trenera Piotra Górawskiego uległy Gdyńskiej Akademii Siatkówki 0:2, a następnie pokonały inną lubuską drużynę, UKS Świt Drzonków 2:1. Na zakończenie turnieju w meczu decydującym o awansie Zbąszynczanki wygrały z Varsovią Warszawa 2:1.

Dodajmy, że Świt Drzonków zajął trzecie miejsce z czterema punktami na koncie i nie awansował dalej. Oprócz meczu z SPS-em Zielonogórzanki pokonały Varsovię 2:1 oraz przegrały z gospodyniami 1:2.