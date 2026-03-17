W nowosolsku szpitalu rozpoczęła się modernizacja lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wynika to ze zmiany ustawy o funkcjonowaniu lecznic, gdzie są szpitalne oddziały ratunkowe i przystosowania lądowisk do aktualnych przepisów lotniczych. Lecznica otrzymała na ten cel 3 miliony złotych rządowej dotacji. – Chcemy, aby na terenie szpitala działał nowoczesny SOR, dlatego musimy wykonać tę inwestycję – mówi dyrektor Jarosław Sieracki.

Modernizacja lądowiska za 4 miliony złotych wykonana zostanie do końca tego roku.