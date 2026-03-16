Innowacyjne technologie mają pomóc w odsoleniu wód Odry. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór do pilotażowego programu, w ramach którego wyłoniona zostanie najbardziej efektywna technologia odsalania wód przemysłowych.

Jak powiedział wiceministra Urszula Zielińska, ma to przywrócić wody Odry do stanu dobrego i bardzo dobrego.

Program skierowany jest do zespołów naukowych z uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, będzie to 100 procent dofinansowania badań – podkreślił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Józef Matysiak.

Pierwsze wnioski mają zostać ocenione na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku, pilotaż ma potrwać do dwóch lat. Kolejnym krokiem w przywracaniu dobrego i bardzo dobrego stanu wód Odry ma być wdrażanie wybranej technologii, we współpracy z przedsiębiorstwami, zgodnie z zasadą: zanieczyszczający płaci.

Obecnie do Odry trafia około 6 tysięcy ton soli dziennie, normy środowiskowe przekroczone są na całej jej długości.