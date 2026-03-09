Dlaczego lubuskie pociągi tak często się spóźniają lub, co gorsza, po prostu nie jadą? Pasażerowie nigdy nie mają pewności czy dotrą do celu swojej podróży. Czy lubuska kolej to kolejowa ruletka?

Miało być 7.12, a będzie… kiedy będzie. Bo na kolei czas płynie jakby inaczej. Minuta potrafi tu rozciągnąć się jak guma do żucia, a komunikat „opóźnienie pociągu może ulec zmianie” bywa dopiero początkiem przygody.

Autor odwiedził dworzec PKP w Zielonej Górze, by sprawdzić, skąd biorą się opóźnienia na lubuskiej kolei i jak radzą sobie z tym pasażerowie.

Prowadzenie audycji: Małgorzata Nabel-Dybaś.

Emisja reportażu w poniedziałek 9.03. po godz. 14.00 na antenie Radia Zachód.

