Szprotawa zgłosiła miejski ratusz do konkursu w ramach Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu. Zabytkowy obiekt ubiega się o prestiżową nagrodę „Kryształ Turystyki”.

Trofeum to przyznawane jest wyjątkowym miejscom i wydarzeniom. – Ratusz jest rzadko spotykaną budowlą dwuwieżową. Co więcej jego wyjątkowość polega też na tym, że jedna z nich jest krzywa. Obiekt powstał w trzynastym stuleciu i przechodził kilka transformacji – mówi radny miejski Maciej Boryna:

Dodajmy, że wrocławskie targi rozpoczynają się 21 marca i potrwają trzy dni.