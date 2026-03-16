„Artur i Goliat” – reportaż Michała Szczęcha w realizacji akustycznej Łukasza Zalewskiego

19 marca minie rok od tragicznego wypadku, do którego doszło w dużej nowosolskiej firmie. Zginął wtedy pan Artur, jeden z ponad tysiąca zatrudnionych tam pracowników, dla rodziny kochany mąż, ojciec, syn, brat. Prokuratura wciąż wyjaśnia sprawę. A rodzina pana Artura nie może pogodzić się z tragedią. I cierpi, szukając odpowiedzi na pytania, dlaczego zginął bliski im człowiek?

W audycji wypowiedzą się również Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz Jerzy Łaboński z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

Zaraz po emisji audycji pojawi się oświadczenie firmy.

Prowadzenie audycji Małgorzata Nabel Dybaś

Emisja poniedziałek 16.03 po godz. 14.00 na antenie Radia Zachód.

Na audycję zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1