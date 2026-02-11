Coraz więcej informacji na temat odbudowy linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód. Jak wiadomo, prace mają być realizowane w ramach Programu Kolej+ do 2029 roku.

– Rozmawialiśmy ostatnio z przedstawicielami PKP oraz projektantami całej inwestycji – mówi Zbigniew Moraczyński, zastępca burmistrza Skwierzyny.

Projektanci zadeklarowali uwzględnienie zgłoszonych uwag na dalszym etapie prac projektowych. Będą one trwały jeszcze w tym i w przyszłym roku. W 2028 roku powinny rozpocząć się prace budowlane.