Wystawa wycinanek, dzień rzemiosła, odsłonięcie pamiątkowej tablicy i promocja książki. Młyn w Bogdańcu świętuje 200 lat swojego istnienia.

W tym roku przypada rocznica dokładnie 200 lat od powstania młyna w Bogdańcu, który obecnie działa jako Zagroda Młyńska i pełni funkcję muzeum. Z tej okazji w obiekcie zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział wszyscy chętni – mówi Joanna Skrodzka, kierownik obiektu.

Młyn został wybudowany w 1826 roku, a od 1984 roku pełni funkcję muzeum. „To dla nas niezwykle cenny obiekt” mówi Tomasz Kwiatkowski, wójt gminy Bogdaniec.

Zagroda Młyńska w Bogdańcu otwarta jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli.