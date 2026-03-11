Zbliża się 50 edycja Crossu Żagańskiego. Coroczna sportowa impreza biegowa zaplanowana jest na 21 marca. Zapisy trwają do jutra. Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa dzieci, jak i dorosłych.

Wydarzenie podzielone jest na trzy konkurencje. – Zostały jeszcze zestawy startowe. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal. W ten właśnie sposób chcemy upamiętnić Wielką Ucieczkę z obozu jenieckiego – mówi prezes kompleksu sportowego Arena Łukasz Kudła:

– Jak co roku odbędzie się bieg dzieci, pętla dla dorosłych i tak zwany Cross Uciekiniera. Każdy z uczestników otrzyma także latarkę czołową w pakiecie, bowiem bieg odbywać się będzie w późnych godzinach popołudniowych – wylicza Łukasz Kudła:

Dodajmy, że bieg główny to trasa 5 i 10 kilometrów.