Burmistrz Żagania wraz z Żagańskim Pałacem Kultury zapraszają wystawców do udziału w tegorocznym jarmarku wielkanocnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca. Kartę zgłoszeniową można dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście do sekretariatu pałacu.

Sam jarmark zaplanowano na 29 marca przy przedzamczu. – Czekamy na rzemieślników i rękodzielników. Niech w ten dzień nie zabraknie świątecznych ozdób i smacznych potraw. To dobra okazja, aby zaprezentować mieszkańcom to wszystko, co najlepsze i nawiązuje do czasu świąt. Kioski handlowe czekają, ale można też rozstawić własne stoiska- mówi Łukasz Świerkowski z Żagańskiego Pałacu Kultury:

Więcej na temat jarmarku znaleźć można w mediach społecznościowych żagańskiego pałacu.