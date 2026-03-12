Przedstawiciele Wód Polskich spotykają się z samorządowcami, aby ocenić zakres wykonanych prac przeciwpowodziowych oraz planowanych do realizacji w bieżącym roku. Tematem rozmów była również transgraniczna współpraca ze stroną niemiecką. Z uwagą rozmowom przysłuchiwał się burmistrz Gubina.

– Leżymy nad Nysą Łużycką, do której wpada Lubsza i ten styk dwóch rzek jest dla nas szczególnie niebezpieczny. Wiele sobie obiecuję po zapowiadanej wizycie przedstawicieli Wód Polskich w Gubinie – mówi Zbigniew Bołoczko.

Kolejną potrzebą jest wybudowanie małej przepompowni na Lubszy, na wysokości ulicy Piastowskiej. Największym zagrożeniem powodziowym Gubina jest bowiem tzw. cofka wód Nysy Łużyckiej do Lubszy.