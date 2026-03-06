W Centrum Usług Społecznych przy ulicy Włókniarzy w Żaganiu wydawane są darmowe posiłki dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej. Obiady dowożone są także do żagańskich stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w domi u w szkole”.

Na darmowe obiady mogą liczyć mieszkańcy spełniający określone kryteria. – Głównie są to wymogi związane z dochodem. Program obejmuje także osoby dorosłe, samotne lub niepełnosprawne. Obiady wydawane są od godziny jedenastej, ale zabezpieczamy także żywność na weekendy – mówi dyrektor Piotr Puchalski:

– Posiłki są różnorodne, zbilansowane i chyba smaczne, bo przychodzący na stówkę jedzą z apetytem. Miło nam także, kiedy słyszymy słowo dziękuję – podkreśla kucharka Sylwia Andrzejewska:

Dodajmy, że w ramach tegorocznego programu żagański CUS otrzymał 850 tysięcy złotych.