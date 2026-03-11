135 laptopów, 35 laptopów przeglądarkowych i 72 tablety trafi do żagańskich szkół podstawowych. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z pieniędzy unijnych. Koszt zadania to blisko 550 tysięcy złotych.

Sprzęt przekazany zostanie do 5 placówek oświatowych. – Cieszy nas bardzo podpisania umowa z Ministerstwem Cyfryzacji. Dzięki temu doposażymy pracownie informatyczne w szkołach na terenie miasta. Naszym zadaniem jako organu prowadzącego jest zabezpieczenie warunków do kształcenia uczniów – mówi wiceburmistrz Barbara Starczewska:

Dodajmy, że do żagańskich szkół podstawowych uczęszcza obecnie blisko 2 tysiące uczniów.