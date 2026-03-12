Policjanci z gorzowskiego „Archiwum X” wracają do niewyjaśnionej sprawy gwałtu sprzed czternastu lat. Funkcjonariusze publikują nowy, poprawiony i bardziej czytelny wizerunek podejrzanego. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje mężczyznę proszony jest o kontakt.

Do brutalnego gwałtu doszło 9 stycznia 2012 roku przy ul. Rzecznej w Gorzowie. Wieczorem nieznany mężczyzna zaatakował i zgwałcił 16-latkę. Napastnik próbował nożem pokłuć oczy dziewczyny, aby nie zostać przez nią rozpoznanym.

Mimo prowadzonych wówczas czynności tożsamości mężczyzny nie udało się potwierdzić. Policjanci ustalili, że mężczyzna miał około 175 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie włosy, pociągłą twarz, a w dniu zdarzenia posiadał jednodniowy zarost. Miał powiedzieć ofierze, że ma 24 lata, a pokrzywdzona mu nie ucieknie, bo jest „najlepszym biegaczem w Wielkopolsce”.

Do sprawy powrócili funkcjonariusze Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Zabezpieczony materiał wideo został poddany rekonstrukcji. „Piksel po „pikselu” odtworzono zarys twarzy, oczy i nos mężczyzny. Co ważne, do rekonstrukcji nie została wykorzystana sztuczna inteligencja, co mogłoby wpłynąć na zniekształcenie wizerunku.

Trzeba też pamiętać, że wizerunek podejrzanego sprzed czternastu lat. Mężczyzna może już wyglądać inaczej.

Policjanci liczą, że publikacja wizerunku pozwoli na uzyskanie nowych informacji, które przyczynią się do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy.

Funkcjonariusze apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – telefon: 47 7911060.