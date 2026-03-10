Do dziś można wysyłać zgłoszenia do udziału w Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu Piosenki Żagańska Kuźnia Talentów. Marzec i kwiecień to cykl przeglądów w ramach kolejnej edycji Edukacji Kulturalnej.

Eventy realizowane są przez Żagański Pałac Kultury przy współpracy z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. – Czekamy na wszystkich, chcących zaprezentować się szerszej publiczności. Mamy wielu utalentowanych młodych ludzi. Warto stanąć na scenie i pokazać swoją wrażliwość artystyczną – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

K.Gonera, Zgłoszenia na Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki 0’29’’

Więcej szczegółów na temat marcowych wydarzeń znaleźć można na stronie internetowej Żagańskiego Pałacu Kultury.