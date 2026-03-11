Przy gorzowskim szpitalu powstanie farma fotowoltaiczna. Na zboczu w pobliżu bazy LPR zakończyła się już wycinka drzew i krzewów.

Na terenie należącym do placówki zakończyły się prace porządkowe i przygotowawcze pod budowę farmy fotowoltaicznej. Instalacja ma w przyszłości zasilać dużą część szpitalnej infrastruktury, co pozwoli ograniczyć koszty energii i zmniejszyć wpływ placówki na środowisko.

– To kolejna część szpitalnych inwestycji – mówi nam Paweł Trzciński, rzecznik lecznicy:

Farma zostanie postawiona na południowo-zachodnim stoku, co pozwoli na pobieranie słonecznej energii przez cały dzień:

Szacuje się, że na stoku zostanie ustawionych do 2 tysięcy paneli fotowoltaicznych. Jak duża będzie nowa szpitalna instalacja dowiemy się po rozstrzygnięciu przetargu.