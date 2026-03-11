Wypadek w centrum Zielonej Góry. Na ul. Wojska Polskiego motocykl zderzył się z autem osobowym.

Do zdarzenia doszło po godzinie 16.00 na wysokości filharmonii – ten rejon jest zablokowany. Jednośladem poruszały się dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Jak przekazała straż pożarna, zostali przekazani służbom medycznym. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną do szpitala. Według ustaleń, kierująca autem wyjeżdżała z parkingu na Placu Powstańców Wielkopolskich. Skręcając w lewo zderzyła się z motocyklem, który jechał prosto, w kierunku dworca.