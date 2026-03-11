Bratki, stokrotki, goździki i zawilce wracają do centrum Gorzowa. W trzecim tygodniu marca w centrum rozpoczną się wiosenne nasadzenia roślin ozdobnych. Łącznie miasto posadzi blisko 12 tysięcy roślin.

Kwiaty pojawią się w kwietnikach przy ulicach Sikorskiego i Jagiełły oraz w pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego. Kolorów nabiorą także donice ustawione w kilku punktach miasta. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:





Dostarczenie i nasadzenie roślin będzie kosztowało miasto 78 tys. zł. Ich pielęgnacja to koszt ponad 63 tys. zł.