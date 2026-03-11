Warsztaty psychologiczne, stoiska kół naukowych i prelekcje naukowe – Wydział Nauk Społecznych UZ otworzył swoje drzwi dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Przyszli studenci mieli okazję poznać ofertę dostępnych kierunków oraz porozmawiać z wykładowcami.

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonuje obecnie 14 kierunków, m.in. psychologia, politologia i animacja kultury:

Nasz wydział jest skierowany głównie do osób, które chcą pracować z ludźmi – mówi dr hab. Jarosław Bąbka, dziekan Wydziału Nauk Społecznych:

W ramach Wydziału Nauk Społecznych działa m.in. Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. – Kształcimy osoby m.in. na kierunkach politologicznych – podkreśla dr Piotr Pochyły, zastępca dyrektora ds. kształcenia instytutu:

– Dla uczestników dnia otwartego przygotowaliśmy quiz tematyczny – dodaje Żaklina Dworska, wykładowczyni:

Chętne osoby miały także okazję wziąć udział w warsztatach psychologicznych, o czym mówi Julia Czop, studentka psychologii:

W najbliższych dniach dni otwarte odbędą się jeszcze na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Wydziale Artystycznym.