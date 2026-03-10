Premier spodziewa się prezydenckiego weta w sprawie SAFE. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk powiedział, że dotarły do niego informacje, iż prezydent zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą unijny program zbrojeniowy.

Premier stwierdził, że rząd jest przygotowany na taką ewentualność. I zapowiedział, że europejskie środki z programu SAFE na modernizację armii nie przepadną.

Tusk zapewnił, że rząd przygotuje plan B na wypadek prezydenckiego weta:

O godz. 15 prezydent Nawrocki spotka się z premierem, ministrem obrony i prezesem Narodowego Banku Polskiego, aby omówić finansowanie przemysłu zbrojeniowego i przekonać rząd do swojej propozycji programu „SAFE 0 procent”. Prezydencki projekt zakłada przeznaczenie około 185 mld zł na inwestycje w obronność, te środki miałyby pochodzić z Narodowego Banku Polskiego.