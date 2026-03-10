Około 1000 uczniów z zielonogórskich szkół stawi się na kwalifikację wojskową. W tym roku przed komisją staną osoby, które urodziły się w 2007 roku.

Celem kwalifikacji jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej. Badania mogą przejść także ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i chcą związać się z wojskiem.

Większość mężczyzn oczekujących na badania przyznawało, że nie chce zostać żołnierzami:

– Obecność na badaniach jest obowiązkowa. Uczestnicy nie mają powodów do obaw – mówi Marzena Charabin z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra:

Kwalifikacje wojskowe w województwie lubuskim zakończą się 30 kwietnia. W Zielonej Górze odbywają się one w „Medyku”. Każdej osobie, która stawi się przed komisją, zostanie przydzielona jedna z czterech kategorii wojskowych.