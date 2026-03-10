O zachowaniach prozdrowotnych, ruchu i prawidłowym odżywianiu specjaliści rozmawiali z przedstawicielami oświaty.

Nauczyciele, dyrektorzy, a także rodzice wzięli udział w spotkaniu pod tytułem „Misja-Zdrowia”. W jego trakcie przedstawiono tematy oraz działania prozdrowotne, które powinny być podejmowane w szkołach i przedszkolach – mówi Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty.

W ramach podejmowanych działań w placówkach oświatowych w województwie lubuskim przeprowadzono ankiety na temat zachowań prozdrowotnych wśród młodych ludzi. O wynikach mówi Marek Cebula, Wojewoda Lubuski.

Jak podkreśla Alicja Naczk, dziekan akademii wychowania fizycznego w Poznaniu, to właśnie szkoła jest miejscem, w którym powinno się zwracać uwagę na zachowania związane z prawidłowym stylem życia.

Konferencja dotycząca zachowań prozdrowotnych odbyła się Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie.