Marek Cebula deklaruje, że pozostanie na stanowisku wojewody lubuskiego. W niedzielę wygrał wybory na przewodniczącego lubuskiej Koalicji Obywatelskiej.
Wczoraj pojawiły się sugestie, że może zrezygnować ze stanowiska wojewody na rzecz Elżbiety Polak, która tym samym zwolniłaby mu mandat poselski. Marek Cebula zastrzega w Radiu Zachód, że nie był to jego pomysł:
W niedzielnych wyborach partyjnych w Koalicji Obywatelskiej Marek Cebula pokonał wieloletniego lidera ugrupowania posła Waldemara Sługockiego.
