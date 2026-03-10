Rozpoczęła się „Kinoterapia z Tomaszem Raczkiem na Uniwersytecie Zielonogórskim”. Program wydarzenia obejmuje wspólne oglądanie filmu „Ministranci”. Po seansie uczestnicy rozpoczną dyskusję.

– Cieszymy się, że udało nam się zaprosić tak cenionego krytyka filmowego – mówi przewodnicząca parlamentu studenckiego Julia Kolendowicz:

– Filmoterapia nazwana kinoterapią dotyka każdego z nas – mówi Tomasz Raczek:

Sami studenci chętnie pojawili się na spotkaniu:

Akcja powstała we współpracy Instytutu Filologii Polskiej z Parlamentem Studenckim UZ. Spotkanie potrwa do godz. 14:30, a rozmowę poprowadzą studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Wieczorem Tomasz Raczek spotka się jeszcze ze słuchaczami na spotkaniu autorskim w Piekarni Cichej Kobiety w Zielonej Górze. Początek o godz. 19.