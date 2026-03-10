Najważniejsze atrakcje Zielonej Góry i regionu oraz nadchodzące wydarzenia prezentowali przedstawiciele regionalnej branży turystycznej na targach ITB Berlin. Od 3 do 5 marca 2026 lubuskie stoisko odwiedziło kilka tysięcy osób – mówił dzisiaj w Radiu Zielona Góra Norbert Urbański, prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej. W tegorocznej 60. edycji berlińskich targów uczestniczyli wystawcy ze 166 krajów:

Jutro (11.3.2026) przedstawiciele lubuskiej branży turystycznej jadą na targi do Pragi. Road Show będzie serią spotkań organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną, mającą na celu promocję polskich regionów i hoteli wśród czeskich touroperatorów i mediów:

Za tydzień, 17 marca, przedstawiciele lubuskiej branży turystycznej będą promować region w Ostrawie, a następnie, jeszcze w marcu, na targach w Poznaniu i Wrocławiu. Norbert Urbański był gościem Rozmowy o 9.00.