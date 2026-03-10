Demokraci żądają od administracji Trumpa natychmiastowego cofnięcia decyzji zwalniającej Indie z sankcji na zakup rosyjskiej ropy. Sekretarz skarbu Scott Bessent wydał takie zezwolenie na 30 dni. Równocześnie prezydent Trump zapowiada kolejne zwolnienia z sankcji rosyjskiej ropy.

Senator Ruben Gallego i kongresmen Sam Liccardo napisali do sekretarza skarbu Scotta Bessenta, że decyzja jest „niebezpieczna, szkodliwa i nie do obrony”. Twierdzą, że Rosja pomaga Iranowi w atakowaniu amerykańskich żołnierzy – i że zwalnianie jej w tej chwili z sankcji to nagradzanie wroga. Demokraci domagają się też informacji, czy Departament Skarbu planuje kolejne zwolnienia i jakie.

Bessent odpiera zarzuty. Mówi, że zezwolenie dotyczy tylko tankowców już załadowanych rosyjską ropą i dryfujących na morzu. Jego zdaniem Moskwa nie zarobi na tej transakcji znaczących pieniędzy, bo rosyjski budżet zależy od wydobycia, nie od sprzedaży. Donald Trump zapowiedział jednak wczoraj zniesienie kolejnych sankcji na rosyjską ropę i wyraził nadzieję, że nie będą musiały zostać przywrócone.

Ceny ropy rosną od początku konfliktu z Iranem. Benzyna w USA kosztuje już prawie 3,50 dolara za galon, podczas gdy jeszcze niedawno kosztował 2,70. Na osiem miesięcy przed wyborami do Kongresu to polityczny problem dla Trumpa – który obiecywał obniżenie cen.