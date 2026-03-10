Zielonogórskie Pogotowie Ratunkowe stara się o zakup nowych karetek. Jak mówi Marcin Gałecki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, to kolejny etap uzupełniania floty.

– Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w tym roku będą to cztery nowe ambulanse – mówi Gałecki.

W tej chwili w Pogotowiu Ratunkowym w Zielonej Górze jest siedem zespołów ratownictwa medycznego. – Ambulanse podstawowe to sześć pojazdów, w każdym jest dwoje ratowników i niezbędne wyposażenie – dodaje Marcin Gałecki:

Zielonogórskie Pogotowie Ratunkowe obejmuje swoją działalnością około 160 tysięcy mieszkańców na terenie pięciu gmin.