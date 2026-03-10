W Zielonej Górze powstanie nowy monitoring sieci kanalizacji deszczowej. Jak przekazują przedstawiciele Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, to nowe podejście do rozwiązywania problemów wód opadowych. Zaawansowany proces kontroli i pomiarów ma na celu ocenę stanu technicznego rur, lokalizację uszkodzeń i zapobieganie podtopieniom.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w Zielonej Górze w tym roku.