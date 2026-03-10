Kilka miesięcy temu władze gminy Świdnica uroczyście otworzyły wyremontowany budynek dawnego zboru w Letnicy. Wtedy też padła deklaracja, że będą kolejne etapy prac przy zabytkowym obiekcie. Tak się też stanie, bo gmina Świdnica ma już kolejną dotację na ten cel.

– Te pieniądze przeznaczymy na wymianę dachu naszego zboru – mówi Izabella Mazurkiewicz-Kąkol, wójt gminy Świdnica.

Zbór w Letnicy został zbudowany w 1743 roku, a przebudowany w 1819 roku. Po wielu działaniach renowacyjnych, budynek obecnie wykorzystywany jest do organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych.