Komisja Europejska zapewniła Ukrainę o wsparciu bez względu na wydarzenia w świecie. Deklarację złożyła szefowa Komisji Ursula von der Leyen na dorocznej konferencji unijnych ambasadorów. To komentarz do pojawiających się ostatnio obaw, że wybuch konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie odciągnie uwagę od wojny, którą Rosja rozpętała na Ukrainie.

„Wszyscy chcemy, aby ten horror i rozlew krwi się skończyły. I nikt nie pragnie pokoju bardziej niż naród ukraiński. Ale wojna musi się zakończyć w sposób, który nie zasieje ziaren pod przyszły konflikt. Mogę jednak zapewnić, że dotrzymamy naszych zobowiązań, ponieważ stawką jest naszą wiarygodność, a co ważniejsze, nasze bezpieczeństwo” – podkreśliła Ursula von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji zapewniła, że Unia znajdzie sposób na udzielenie pożyczki Ukrainie w wysokości 90-ciu miliardów euro na najbliższe dwa lata. Przekazanie pieniędzy blokują Węgry, które najpierw domagają się wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń.

Komentując te problemy, Leyen zasugerowała konieczność zmian w systemie podejmowania decyzji w sprawach zagranicznych. To oznaczałoby odejście od jednomyślności.