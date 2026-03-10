Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze bada powiązania i przepływy finansowe związane z grupą przestępczą, która zajmowała się produkcją i dystrybucją nielegalnych środków dopingujących i farmakologicznych, w tym między innymi na odchudzanie.

Śledztwo rozpoczęło się w zeszłym roku. Służby zlikwidowały linię produkcyjną w pow. krośnieńskim, zatrzymali osiem osób w wieku od 22 do 53 lat i zabezpieczyli majątek w wysokości ponad dwóch milionów złotych. Grupa komponenty do wyrobów ściągała z Azji, głównie Chin.

– Później sprzedawane były przez internet w całym kraju – tłumaczy prokurator okręgowy Robert Kmieciak:

Osiem zatrzymanych osób przebywa w areszcie tymczasowym. Prokuratura zamierza postawić im zarzuty obrotu nielegalnymi środkami farmakologicznymi oraz prania brudnych pieniędzy.