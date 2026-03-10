105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach zachęca kobiety z terenu powiatu do wykonywania darmowych badań mammograficznych. Kontrola jest wykonywana w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Czas oczekiwania to 5 do 7 dni.

Program profilaktyki raka piersi kierowany jest do pacjentek w wieku od 45 do 74 lat. – Dysponujemy nowoczesnym mammografem cyfrowym. Wykonujemy zarówno badanie podstawowe, jak i etap rozszerzony w przypadku wykrycia zmian – mówi rzeczniczka szpitala Justyna Wróbel-Gądek:

– Warto podkreślić, że mamy tu wszystko w jednym miejscu, a personel wykonujący badanie jest bardzo doświadczony – zaznacza przedstawicielka lecznicy:

Więcej na temat badań znaleźć można w mediach społecznościowych szpitala.