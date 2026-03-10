Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wciąż czeka na opinię biegłego w sprawie pogryzienia przez psa ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło Krośnie Odrzańskim pod koniec ubiegłego roku.

Mężczyzna, który opiekował się amstaffem swojego zięcia, zostawił psa w piwnicy ze znajomym, a sam pojechał zbierać złom. W tym czasie pies zaatakował. Rany okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł niedługo później w szpitalu.

Właściciel zwierzęcia w tym czasie przebywał w innej części domu, nie przyznaje się do winy.

– Postawiliśmy mu zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowie, ale ze względu na śmierć pokrzywdzonego zostanie zaostrzony, jak tylko otrzymamy opinię biegłego – mówi Ewa Antonowicz z zielonogórskiej prokuratury:

Właścicielowi amstaffa grozi do pięciu lat więzienia.