Gmina Lubsko modernizuje stację uzdatniania wody w Górnej Glince. Prace są na ostatnim etapie. Koszt inwestycji przekracza 26 milionów złotych. Samorząd otrzymał na realizację robót dofinansowanie.

Zadanie ma się zakończyć w czerwcu. – Jest to infrastruktura krytyczna, więc traktujemy ją priorytetowo. Wystąpiły okresy trudne dla mieszkańców, ale było to nieuniknione. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość. Za chwilę będziemy mieć czystą, dobrej jakości wodę i będzie to już standard – mówi prezes Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Kamil Zakrzewski:

Dodajmy, że stacja uzdatniania wody w Górnej Glince zaopatruje w wodę 75 procent gospodarstw gminy Lubsko.