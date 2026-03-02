Żary zapraszają przedsiębiorców i rękodzielników do wystawienia swoich towarów podczas jarmarku wielkanocnego. Magistrat przyjmuje oferty do 16 marca. Zgłoszenia można składać elektronicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze podawczym.

Wzorem poprzednich lat stoiska rozstawione będą w rynku obok urzędu miejskiego. – Czekamy na chcących zaprezentować zarówno rękodzieło, regionalne potrawy czy stroiki świąteczne. Oczywiście wystawcy zobowiązani są posiadać aktualne ubezpieczenie, a także wymagane zgody na prowadzenie działalności. Dzienna opłata targowa to dwanaście złotych. Nie pobieramy jej od sprzedaży rzemiosła artystycznego – mówi wiceburmistrz Angelika Sznabel:

O wyborze oferty ratusz poinformuje składających wnioski mailowo lub telefonicznie do 20 marca.