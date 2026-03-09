Spółka Lubuski Transport Publiczny powinna mieć w Gorzowie punkt utrzymania taboru. Apel w tej sprawie, autorstwa stowarzyszenia komunikacja.org, trafił do marszałka województwa. – Takie miejsce zapewni sprawną obsługę pociągów i zmniejszy ryzyko problemów na torach – twierdzą członkowie stowarzyszenia.

Przypomnijmy, władze lubuskiego pracują nad własną spółką, która ma odpowiadać za regionalne pociągi. Celem jest poprawa jakości połączeń, brak odwołań i opóźnień. Żeby było to możliwe, szynobusy muszą korzystać z bazy serwisowej. Taki punkt planowany jest na południu województwa. Stowarzyszenie komunikacja.org apeluje, by podobny stworzyć na północy. Mówi prezes stowarzyszenia Tomasz Drost:

Tomasz Drost uważa, że po wybudowaniu łącznicy w Kostrzynie, która otworzy Gorzów na Szczecin oraz po uruchomieniu połączenia z Gorzowa przez Międzychód do Poznania, pociągów do obsługi będzie dużo:

Według prezesa stowarzyszenia komunikacja.org, zainteresowane działaniem takiej bazy w Gorzowie jest także PKP Intercity.