Gmina Trzebiel wymieni złoża filtracyjne w stacji uzdatniania wody w Trzebielu. Koszt zadania to około 150 tysięcy złotych. Pieniądze w stu procentach pochodzą z gminnej kasy.

To kolejna inwestycja, której celem jest utrzymanie odpowiedniej, wysokiej jakości wody. – W zeszłym roku wymieniliśmy takie złoża w stacji w Czaplach. Tym razem ruszamy z robotami w Trzebielu. Chcemy, aby mieszkańcy gminnych miejscowości mogli bez obaw korzystać z ujęć – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

W przyszłym roku prace planowane są przy stacji w Olszynie.