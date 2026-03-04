Żagański magistrat wraz z Centrum Usług Społecznych planują kupno nowego samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dotychczasowy bus ma już swoje lata i wymaga częstych napraw.

W zeszłym roku miasto wyposażyło miejskich strażników w auto terenowe. – Liczymy bardzo, że i nam uda się odnowić nasz sprzęt. W końcu chodzi tu o bezpieczeństwo podopiecznych. Wystąpiliśmy już o dofinansowanie na zakup takiego busa z szynami i podjazdami dla wózków – mówi dyrektor Piotr Puchalski:

Zabezpieczony wkład własny placówki na zadanie to blisko 100 tysięcy złotych.